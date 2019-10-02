الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية "وئام" أمس ، برنامج "تنمية مهارات المصلحين والمصلحات" ، الذي يأتي ذلك ضمن الاهتمام بالاستقرار الأسري والوئامي ما بين الزوجين ونبذ الخلافات أن حدثت ، وتستمر لمدة 10 أيام , وذلك بمقر الجمعية بالدمام.ويتضمن البرنامج مقدمة في الإصلاح الأسري والوئامي وكذلك مهارات الحوار في الإصلاح والألفة وإدارة جلسة الصلح للزوجين وفق الأجواء التي تساند هذا الجانب وكذلك فقه الأسرة وما يتطلب المصلح والمصلحة في هذا الجانب, بالإضافة الى دراسة الحالة وفق ما يراه المصلح والمصلحة ، كما أن البرنامج عرج على فهم الشخصيات وقراءة ملامحها والتعامل مع مراحل العمر, إلى جانب تطبيقات عملية في الإصلاح.يذكر أن جمعية "وئام" لديها أربعة مراكز للإصلاح الأسري الأول بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام, والثاني بالمحكمة العامة بالخبر, والثالث بمقر الجمعية بفيصلية الدمام, والرابع بفرع الجمعية بمحافظة الجبيل.// انتهى //14:26ت م0111