إسلام آباد 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في مكتبه بإسلام آباد وفدًا من مجلس الشيوخ الأمریكی یزور باكستان حاليًا برئاسة النائب جيم هايمس والنائب شون باتريك مالوني.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها.وقال قريشي إن باكستان تتطلع إلى الولايات المتحدة لأداء دور فعّال للمساعدة في رفع حظر التجول الذي فرضته الهند على الكشميريين في إقليم جامو وكشمير، وضمان الحقوق الأساسية للشعب الكشميري، وحل نزاع كشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وتطلعات الكشميريين.// انتهى //14:29ت م0113