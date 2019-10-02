الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسشهدت مراسم الحفل الرسمي للندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تدشين عدداً من المشاريع الخاصة بالمجمع في إطار المشاريع التي وافق عليها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عقب اكتمال تنفيذها خدمة لكتاب الله في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.ودشن معالي نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد خمسة مشاريع الأول منها: مصحف المدينة المنورة للمكفوفين ويتألف من خمسة مجلدات مرتبة على سور القرآن الكريم مع فاصل بين السور ليسهل تمييز كل سورة عن سابقتها مع استعمال بعض علامات الوقف والضبط لمعرفة ما ترمز إليه من دلالات ، والمشروع الثاني هو مصحف المدينة النبوية وفق رواية السوسي عن أبي عمر البصري وهي إحدى الروايات المتواترة والمصحف وفق هذه الرواية هو السادس من إصدارات المجمع من الروايات المتواترة واستغرق العمل على إنجازها ثلاثة سنوات.فيما شمل المشروع الثالث والرابع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية والعبرية حيث يتحدث باللغة اليابانية قرابة 125مليون نسمة، أما اللغة العبرية ويتكلم بها قرابة تسعة ملايين نسمة، وقد استغرق العمل العلمي والفني عليهما مدة أربع سنوات.أما المشروع الخامس الذي دشنه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية المستودع الجديد لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والذي أنشئ على مساحة تزيد على إحدى عشر ألف متر مسطح، ويتسع 25 مليون إصدار، وقد زادت تكاليف إنشائه الإجمالية على 93 مليون ريال.وعقب مراسم التدشين تجول معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية، يرافقه الأمين العام للمجمع، على المشاريع بمقر المجمع، مستمعاً لشرح مفصل عنها والخدمات التي تقدمها في ضوء رسالة وبرامج المجمع لخدمة القرآن الكريم .// انتهى//14:32ت م0114