أبها 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله - على أحد الطرق الحيوية بأبها، وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه سموه بإطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح أمير دولة الكويت على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.وبين أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاداً طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها كونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.مما يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولا إلى طريق بني مالك ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.// انتهى //14:33ت م0116