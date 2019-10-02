ظهران الجنوب 03 صفر 1441 هـ الموافق 02اكتوبر 2019 م واسشاركت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة في قسم النشاط الثقافي أمس، في مهرجان المسرح المدرسي للصغار، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة .وأثنى مشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الدكتور بندر عسيري، على الأداء المتميز للفريق المسرحي التابع لإدارة التعليم بظهران الجنوب، في مسرحية "رؤية وطن" وقدرة أبطال المسرحية على إيصال الرسالة والهدف منها للمشاهدين بأسلوب شيق ومميز وهو تحقيق رؤية 2030 .// انتهى //14:35ت م0117