أملج 03 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسعقد المجلس المحلي لمحافظة أملج اليوم, جلسته الثانية للعام الحالي برئاسة المحافظ رئيس المجلس زياد بن عبدالمحسن البازعي, وحضور أعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والأهالي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .وفي بداية الجلسة استعرض المجلس المواضيع السابقة التي سبق طرحها في المجلس، بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وكان من أبرزها استكمال إنشاء الطرق الرئيسية المزدوجة التي تخدم امتداد المحافظة ونموها العمراني كامتداد الطريق الموصل للمستشفى من الطريق الدولي ، وفتح الجزء المتبقي من طريق الملك عبدالعزيز وبعض الطرق الحيوية الأخرى التي تخدم القرى ، استعراض قرارات المجلس البلدي التي رفعت للوزارة باحتياجات المحافظة والجهات ذات العلاقة ،كما تم مناقشة عدداً من المواضيع التي تصب في صالح تنمية وخدمة المحافظة.// انتهى //15:59ت م0162