سكاكا 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة دومة الجندل الشيخ نواف بن نازل الدغماني، يرافقه القضاة في المحكمة الشيخ عبدالعزيز السنيدي والشيخ عبدالله الودعاني.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع .//انتهى//16:14ت م0166