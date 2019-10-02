الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسواصلت الدورة التدريبية لإعداد مدربى كرتي القدم والطائرة الشاطئية للأولمبياد الخاص التى تشهد مشاركة 7 دول عربية "مصر ، الإمارات ، البحرين ، السودان ، ليبيا ، الكويت ، تونس" أعمالها فى يومها الثانى بالجزء العملي, الذي تم خلاله تقسم المدربين إلى مجموعتين للطائرة وكرة القدم.وتضمن الجزء المخصص لمدربى الطائرة محاضرة قدمها المحاضر الدولى بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة الدكتور عاطف رشاد والأستاذ بكلية التربية الرياضية عن فنون تعليم الكرة الطائرة الشاطئية، ومحاضرة أخرى على العلوم المرتبطة بالكرة الطائرة الشاطئية, فيما كانت آخر المحاضرات النظرية بعنوان المفاهيم الاسياسية للكرة الطائرة الشاطئية.وسيتضم اليوم الثالث غداً قيام الدكتور عاطف رشاد فى الجزء العملى بعمل تدريب القدرات البدنية وآخر عن فنون تعليم الكرة الطائرة الشاطئية, فيام ستتضمن المحاضرات النظرية محاضرة عن التدريبات ذات الخطورة ، ومبادىء تدريب القدرات البدنية للكرة الطائرة الشاطئية.// انتهى //16:17ت م0172