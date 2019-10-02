الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالشراكة المجتمعية مع برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لوزارة الحرس الوطني ودار الحضانة الاجتماعية بالدمام اليوم , حملة توعوية تهدف إلى تبصير المجتمع ولرفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة وجميع شرائح المجتمع بتفعيل البرنامجين الإرشاديين (خط مساندة الطفل 116111) والبرنامج الوقائي ( الرفق واللين العطف ) لخفض حالات العنف المدرسي بين الطلاب .وأوضحت المساعد للمدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن مثل هذه البرامج الوزارية التوعوية وتلك القضايا التي تهم شؤون الأسرة والطفل في كل المجالات تعد من المشاريع الوطنية العملاقة التي أولتها حكومتنا الرشيدة الاهتمام والرعاية والمتابعة لإيمانها بأن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية والتي تُسهم في بناء مجتمع صالح ومترابط ومستقر من الناحيتين النفسية والاجتماعية ليحقق بذلك تطلعات حكومتنا الرشيدة ومتفقة مع رؤية بلادنا المستقبلية.وبينت أن تفعيل مثل هذه المبادرات والحملات المنبثقة من أبرز البرامج التي تتبناها الوزارة وتقدم لها الدعم اللازم وتحرص إدارات التعليم على نشرها وتفعيلها محققة لأهداف مشتركة تكاتفية تكاملية بين الإدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي مؤكدة على تصحيح مفهوم هذه البرامج وأنها داعمة للأسرة .من جهتها نوهت منسقة برنامج الأمان الأسري الوطني داليا العتيبي عن برنامج الأمان الأسري الوطني وعن (خط مساندة الطفل 116111) وهو خط مجاني مجاني موحد يستقبل ويستمع لمشكلات الأطفال دون سن الـثامنة عشرة , يقدم الحلول والمشورة والدعم الفوري من قبل نخبة من المتخصصات الدعم النفسي والاجتماعي .// انتهى //16:18ت م0173