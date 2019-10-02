الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستتواصل غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين ، بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التمهيدي ، حيث ستُلعب جميع المباريات عند الساعة الرابعة مساءً .وسيلتقي الترجي مع النور على صالة نادي الصفا بصفوى ، ويواجه مضر نظيره الصفا على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية ، سيلعب الخليج على صالته بسيهات مع العمران ، وسيتواجه القارة مع المحيط على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء.// انتهى //16:19ت م0174