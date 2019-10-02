رياضي / منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للناشئين تتواصل غداً
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
تتواصل غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين ، بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التمهيدي ، حيث ستُلعب جميع المباريات عند الساعة الرابعة مساءً .
وسيلتقي الترجي مع النور على صالة نادي الصفا بصفوى ، ويواجه مضر نظيره الصفا على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، وذلك ضمن المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية ، سيلعب الخليج على صالته بسيهات مع العمران ، وسيتواجه القارة مع المحيط على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء.
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16:19ت م
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