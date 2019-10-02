الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسعقدت وزارة الحح والعمرة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية أمس لقاءً مفتوحًا مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين لمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.وفي بداية اللقاء ألقى معالي وزير الحج والعمرة كلمة أكد فيها أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، برؤية طموحة تقودنا إلى مستقبل مشرق -بإذن الله-.وأضاف بنتن " نتشرف دائما بأن نكون خداماً للحرمين الشريفين و لضيوف الرحمن ونسعى دائما إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة.ولفت معالي وزير الحج والعمرة النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، جاءت وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبمعايير عالية.وأكد أن اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز هذا القطاع الحيوي والهام، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.وعن طبيعة المساهمة في الشركات أشار معالي وزير الحج والعمرة إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تظافر جهود مقدمي الخدمة، حيث سيكون للجميع الحق في المساهمة في أسهم تلك الشركات وستقدم الوزارة خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في شركات الطوافة.من جهته أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.إثر ذلك قدم قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل عرضًا مرئيًّا عن المكتسبات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج واستعرض من خلالها أبرز التغيرات التي يمكن أن يحدثها النظام ، والذي سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الاحترافية والحوكمة والرقابة، وفتح مجالات أوسع في شتى المجالات، كما سيتيح النظام إيجاد فرص وظيفية أكبر للمواطنين على مدار العام ، وبناء شركات قوية تضمن أعلى معايير الجودة وفق استراتيجيات واضحة.عقب ذلك تم فتح باب المداخلات والأسئلة والتي تمحورت حول اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وأثرها في حفظ حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //16:19ت م0175