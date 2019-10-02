جدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسرصدت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عدداً من المخالفات البلدية المتنوعة ضمن نطاق الحي، حيث جرى إشعار عدد 19 محلاً تجارياً ومعالجة 32 ملاحظة تتعلق بالنظافة والمرافق العامة.وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي، أن الجولات شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى رصد نحو 20 مخالفة صحية بجانب إغلاق 10 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد 34 جولة ميدانية قام بها المراقبين، مضيفاً أن 4 من المحلات استوفت الشروط البلدية.وأضاف المالكي، أن الجولات شملت 31 جولة تفتيشية على المباني وتم إشعار 19 من المواقع المرصودة بالإضافة لـ 12 مواقع تمت مخالفتها سابقاً، وفيما يخص أعمال النظافة بنطاق الحي جرى معالجة 16 ملاحظة، بالإضافة لـ 16 ملاحظة تتعلق بـالحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة ومعالجة أرصفة، مضيفاً أنه تم رصد عدد 44 موقع تجمع مياه تم معالجتها بمبيدات الرش.وأشار رئيس بلدية طيبة الفرعية، إلى أنه جرى إنهاء إجراءات عدد 28 معاملة متعلقة بإيصال تيار كهربائي للمنازل غير مملوكة بصكوك شرعية, وذلك عن طريق اعتمادها إلكترونياً وإرسالها لشركة الكهرباء.// انتهى //16:19ت م0176