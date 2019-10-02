اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي لمؤشراتها
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
القاهرة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
دفعت عمليات بيع لجني الأرباح من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق المصرية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8ر0% مسجلاً 15ر14381 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 56ر2% ليصل إلى 91ر513 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 78ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 14ر1388 نقطة.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 59ر714 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر1 مليار جنيه.
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