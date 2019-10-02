القاهرة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسدفعت عمليات بيع لجني الأرباح من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق المصرية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8ر0% مسجلاً 15ر14381 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 56ر2% ليصل إلى 91ر513 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 78ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 14ر1388 نقطة.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 59ر714 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:22ت م0198