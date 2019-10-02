أبيدجان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 اكتوبر 2019 م واساستقبل فخامة رئيس الكوت ديفوار "ساحل العاج" الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي.وقام السفير السبيعي بتسليم فخامة الرئيس واتارا، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحضور الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة، التي ستنعقد تحت عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار" خلال الفترة من 29 حتى 31 اكتوبر الجاري في الرياض.‏// انتهى //17:28ت م0199