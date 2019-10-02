بيروت 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.34 % أي ما يعادل 2 نقاط، ليقفل عند مستوى 787.28 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 ألفاً و194 سهماً، بقيمة 58 ألفاً و787 دولاراً ، نفّذت من خلال 11 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و775 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و801 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:30ت م0202