وادي الدواسر 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسنظمت جوالة وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر ، يوم أمس برنامجا ترفيهيا في دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019 الذي أُقيم تحت شعار "كبارنا بركة وعطاء " .وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي ، أن تلك المشاركة تأتي انطلاقا من مبادئ الحركة الكشفية التي تضمنت إحدى مفرداتها القيام بالواجب نحو الأخرين ، كما أن وعد الكشافة أكد أن يُساعد الكشاف الناس الآخرين بمد يد العطاء ، بالإضافة إلى القانون الكشفي الذي تضمنت بنوده أن يكون الكشاف نافع ، وكما أن مدلولات التحية الكشفية أشارت إلى أن يحترم الصغير الكبير.وعن أبرز الفعاليات التي قامت بها كشافة وجوالة اللجنة ، أفاد الصافي أنه بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للترفيه عنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في الحياة ، تم تنظيم زيارات من قبل القادة الكشفيين باللجنة لرواد وقدامى الحركة الكشفية بالمحافظة .مما يذكر أن اليوم العالمي للمسنين أحد ايام الأمم المتحدة ، ويحتفى به كل عام في الأول من أكتوبر ، وتم إقراره منذ عام 1990م ، ويهدف الى الاحتفاء بما انجزه كبار السن للمجتمع ، ولفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات والزيادة من قدرتها على مواصلة المساهمة.// انتهى //17:40ت م0203