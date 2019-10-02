لندن 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمته اليوم أمام مؤتمر حزب المحافظين البريطاني بمدينة مانشستر البريطانية، أن مقترح اتفاق الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الذي سيقدمه اليوم لتلك المجموعة يعد "تنازلًا" من جانب المملكة المتحدة" داعيًا إياها إلى تقديم "تنازل مقابل" له وبأن مقترحاته بذلك الخصوص لا تشتمل على إقامة نِقَاط تفتيش على الحدود الأيرلندية، الشيء الذي يشكل نقطة معقدة في المفاوضات البريطانية مع المجموعة المعنية.وأعاد جونسون، في كلمته تلك، تأكيد إنفاذ الخروج البريطاني من المجموعة الأوروبية في يوم 31 أكتوبر الجاري، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق حول حيثياته أو عدم التوصل لذلك.ويواجه رئيس الوزراء البريطاني حاليًا معضلة تذليل العقبة الرئيسة في تلك المفاوضات المتمثلة في قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو بمجموعة دول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:40ت م0204