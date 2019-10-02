الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأقامت دارا الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض التابعتين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، احتفاليتين بمناسبة (اليوم العالمي للمسنين) الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، وجاء هذا العام تحت شعار "الرحلة إلى المساواة العمرية".واحتفلت دار الرعاية للمسنين في حديقة الدار بحي النخيل، فيما احتفلت دار المسنات في فندق كراون بلازا، وحضر الحفلين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور يوسف السيالي، ومديرو ومديرات المراكز والفروع التابعة للوزارة والمسنون والمسنات نزلاء الدارين وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي، بمشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية.وتضمن الحفلين العديد من الفقرات ابتداءً بالسلام الملكي، ثم كلمة لمدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين سلطان الشهري، وكلمة مماثلة لمديرة دار المسنات بدرية الثقيل، كل على حدة، أكدا فيها الحرص على المشاركة في الفعاليات المجتمعية والتركيز على أهمية الرعاية الاجتماعيةلكبار السن وضرورة التواصل معهم في أمور الحياة المختلفة .كما ألقت إحدى المسنات المقيمات بالدار قصيدة عبرت فيها عن مشاعرها تجاه الرعاية التي تقدم لهن من قبل منسوبات الدار، وشكرت القائمات على جهودهن.وتخلل الحفلين العديد من العروض والأناشيد بمشاركة أطفال دار الحضانة الاجتماعية بالربوة وعليشة ، ثم كلمات تعريفية عن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار) ، والجمعية السعودية الصحية للمرضى ( عناية ) ، وكلمة لمستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث، إضافة إلى كلمة لوحدة الخِدْمات المساندة لذوي الإعاقة (إناث)، بعد ذلك تقرير مرئي عن الدارين وما تقدمانه من خِدْمات متكاملة لنزلائهما .// انتهى //17:43ت م0205