سكاكا 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسفعّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم العالمي لكبار السن, الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام, تحت شعار "الرحلة إلى المساواة العمرية".ووصف مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي هذا اليوم بالفرصة التي تقوم بتعزيز دور المسنين في المجتمع وبنائه، وتوعية الأبناء والمجتمع عامة بحقوق كبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أنها فرصة لغرس القيم والمهارات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للتعامل معهم.واحتفت مدارس الجوف بهذا اليوم بتفعيل عدة برامج تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات باحتياجات كبار السن وتعزيز حقوقهم والتعرف على أفضل الممارسات السلوكية في التعامل معهم.وتضمنت الفعاليات استضافة الأجداد والجدات في المدارس وتكريمهم, والاستماع إلى قصص النجاح والكفاح وأدوارهم الحيوية في خدمة المجتمع الوطن بإنشاء جيل من المعلمين والمثقفين وغيرهم.كما زار عدد من طلاب وطالبات المدارس مراكز تعليم الكبار وتقديم الهدايا الرمزية وتنفيذ برنامج ثقافي وترفيهي منوع لإيصال رسالة أن التعلم مدى الحياة فلا عمر له، ودعوة للمسنين في دار الرعاية الاجتماعية لزيارتهم ومشاركتهم يومهم.// انتهى //17:44ت م0206