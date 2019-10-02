جدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسزار المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم , المعرض الفني الذي شارك فيه طلاب مدارس شمال المحافظة بأكثر من ٢٥ لوحة فنية وجداريتين جسدت الملاحم الوطنية بمكتب التعليم بشمال جدة .كما حضر مدير التعليم، الاحتفال الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور ، حيث بدئ الحفل باستقبال طلاب الكشافة للمدير العام والضيوف، تلاه العرض الرياضي وأوبريت أجمل وطن، إلى جانب عروض مسرحية ومشاركات شعرية، وأداء قسم الولاء والمحبة للوطن من الطلاب.وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، أن الوطن الذي عاش فيه الآباء والأجداد كان لهم فضل السبق في البناء والتنمية ثم أكمل الأبناء والأحفاد مسيرة بناء الوطن وتطويره .وفي ختام الحفل كرم مدير تعليم جدة الجهات المشاركة في الحفل.//انتهى//17:45ت م0207