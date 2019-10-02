الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسوقعت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام، أمس مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المحلية، تهدف إلى تنظم حملة توعوية لحماية الطفل على مستوى المنطقة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في مقر الوحدة في الدمام.وبحث الاتفاق سبل التعاون بين الطرفين في المشاركة في تفعيل الأيام العالمية مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة الوحدة في المعارض الخاصة المقامة بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية سايتك، والمشاركة في العديد من الأنشطة والمسابقات المحلية التي تنظمها الشركة.وأشادت وحدة الحماية الاجتماعية بالمشاركة في حملة التبرع بالدم التي تشارك بها الشركة، مؤكدة أن ذلك يسهم في سعي الطرفين لتحقيق رؤية 2030 في محاورها الثلاثة وطن طموح واقتصاد مزهر ومجتمع حيوي.من جانب آخر عقدت إدارة وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام اجتماعًا مع رئيس محكمة الأحوال الشخصية فضيلة القاضي الدكتور عبد السلام الغامدي وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، ووضع آليات مشتركة لتسهيل عمل الفريقين في سرعة تقديم الخدمة للمستفيد.واتفق الطرفان على تحويل الحالات التي تشملها لائحة حماية الطفل وتتطلب تقديم خدمات تخص الأطفال للوحدة إلى أن يتم البت فيها من قبل المحكمة، كما تم مناقشة حالات قضايا حضانة الأطفال التي تتم إحالتها للوحدة من قبل المحكمة بهدف دراسة وضع الأسرة والرفع بتوصيات الفريق فيما يخص مصلحة المحضون إضافة إلى قضايا العضل وآلية التعامل معها.// انتهى//17:45ت م0208