الطائف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسانطلقت مساء أمس، المرحلة 47 من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي تنفذه جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة 25 شاباً، ويستمر مدة 3 أيام، وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.وتتضمن الحقائب التدريبية مجموعة من المحاور التي تستعرض جوانب حيوية في الحياة الزوجية منها: الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والشرعي، ومدى ملائمتها لاحتياجات الأسرة، ورغبات المجتمع بما يتوافق مع متغيرات العصر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والمدربين والأطباء المعنيين.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج الأسرية التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية، في إطار إيمانها بأهمية رفع مستوى الوعي الأسري والاجتماعي لدى المقبلين على الزواج، وتأهيلهم بكيفية التعامل الأمثل مع شريك الحياة، إضافة إلى أهمية مراعاة كلا الزوجين حقوق الآخر حفاظا على استقرار بيت الزوجية وحمايته.وبيت الجمعية أن إقامة مثل هذه البرامج أصبحت ملحة وضرورية كونها تسهم بشكل فاعل في ديمومة العلاقة الزوجية واستقرارها، ويحد كثيراً من نشوب ما يعكر صفو الكيان الأسري.// انتهى //17:50ت م0210