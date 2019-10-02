نيويورك 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسبلغت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح اليوم، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى تأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 147.18 نقطة بما يعادل 0.55 بالمئة ليصل إلى 26425.86 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 15.47 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 2924.78 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 57.55 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7851.13 نقطة.// انتهى //18:04ت م0212