تبوك 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم، البرنامج التدريبي "مهارات الحوار والاتصال" الذي استهدف طالبات المرحلة الابتدائية بمقر مدارس العلم والإيمانبتبوك.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح أن البرنامج هدف لتدريب الطالبات المشاركات على مهارات الحوار الطلابي، والذي يأتي استعداداً للمشاركة على المستوى الوطني،مبينة أن البرنامج الذي قدمته المشرفة التربوية بوحدة تطوير المدارس بتعليم تبوك صباح الشامان تناول العديد من المحاور وأهمها: ما هو الحوار وأساسيات الحوار والاتصال وكيفية إعداد ورقة العمل.// انتهى //19:00ت م0231