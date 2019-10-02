اجتماعي / رواد كشافة الزلفي يُشاركون باليوم العالمي للمسنين
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
الزلفي 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
شارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الزلفي ، أمس، باليوم العالمي للمسنين 2019 ، الذي أُقيم تحت شعار "كبارنا بركة وعطاء " ، حيث قام أعضاء المكتب بتبادل الزيارات مع قدامى الكشافين بالمحافظة ، كما قاموا بزيارة لعددٍ من معلميهم من كبار السن .
وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد أن تلك المشاركة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للمكتب ، ورغبة في المساهمة بتحقيق الهدف من المناسبة بالاحتفاء بالمسنين وبما انجزوه ، ولفت الأنظار اليهم لما قامت به تلك الفئة من مساهمة فاعلة خلال حقبة زمنية معينة ، ولازال بعضهم يساهم بما يستطيع لخدمة مجتمعه من خلال رسالة العمل الكشفي التطوعية .
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19:06ت م
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