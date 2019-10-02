الأمم المتحدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستواصلت الاحتجاجات في العراق لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت بغداد ومحافظات أخرى حراكاً شعبياً واسعاً هو الأكبر في البلاد منذ نحو عام.ودعت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (يونامي) اليوم، إلى ممارسة ضبط النفس، معربة عن قلقها البالغ تجاه العنف الذي يرافق الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومناطق أخرى.وأبدت بلاسخارت أسفها الشديد لوقوع الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، داعيةً إلى ضرورة توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين "مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامّة والخاصّة.// انتهى //19:07ت م0233