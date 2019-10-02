سياسي / وزير الخارجية الأردني يجري اتصالًا بنظيره المصري لبحث المستجدات في المنطقة
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
عمّان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي, في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم المستجدات الأقليمية في المنطقة ، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.
وأكد الوزيران خلال الاتصال ، استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق بين البلدين ، في إطار رؤيتهما المشتركة بما يترجم صلابة العلاقات الأخوية والتي تشهد تعاوناً ملموساً في أعمق المجالات.
// انتهى //
19:07ت م
0235