عمّان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي, في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم المستجدات الأقليمية في المنطقة ، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.وأكد الوزيران خلال الاتصال ، استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق بين البلدين ، في إطار رؤيتهما المشتركة بما يترجم صلابة العلاقات الأخوية والتي تشهد تعاوناً ملموساً في أعمق المجالات.// انتهى //19:07ت م0235