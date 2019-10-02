جنيف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون أن لجنة صياغة الدستور السوري ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر الجاري، معربًا عن أمله أن تكون بداية موفقة .وأوضح أن لجنة مصغرة تضم 15 شخصية من الحكومة و15 من المعارضة و15 من منظمات المجتمع المدني ستجتمع أيضًا بشكل منفصل في جنيف ، لإعداد وصياغة المقترحات.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن اللجنة لن تحل الأزمة في سوريا ، لكن الدستور يمكن أن يساعد في تضييق الخلافات داخل المجتمع السوري وبناء الثقة بما يؤدي إلى عملية سياسية أوسع، مؤكداً ضرورة المضي قدمًا في العديد من المسارات ، ومعالجة الأوضاع في الشمال الشرقي فيما يتعلق بالسيادة السورية ووحدة أراضيها .كما أكد أن الأوضاع في إدلب تمثل تحديًا كبيرًا ، مشيرا إلى ضرورة وقف العنف والتصعيد المتزايد في إدلب منذ أن كثف النظام حملته العسكرية في إبريل الماضي، وكذلك معالجة الأوضاع في الجنوب الغربي .وأوضح أن جميع شرائح المجتمع السوري ممثلة، وأن 30% من لجنة الدستور السوري من النساء ، وأنها تضم تمثيلًا كرديًا وأعضاء من المجتمع المدني، مطالباً بضرورة إطلاق سراح المزيد من المعتقلين كخطوة لبناء الثقة ووقف إطلاق النار في إدلب.// انتهى //19:07ت م0236