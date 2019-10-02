سياسي / اجتماع لجنة صياغة الدستور السوري نهاية الشهر الجاري
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
جنيف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون أن لجنة صياغة الدستور السوري ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر الجاري، معربًا عن أمله أن تكون بداية موفقة .
وأوضح أن لجنة مصغرة تضم 15 شخصية من الحكومة و15 من المعارضة و15 من منظمات المجتمع المدني ستجتمع أيضًا بشكل منفصل في جنيف ، لإعداد وصياغة المقترحات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن اللجنة لن تحل الأزمة في سوريا ، لكن الدستور يمكن أن يساعد في تضييق الخلافات داخل المجتمع السوري وبناء الثقة بما يؤدي إلى عملية سياسية أوسع، مؤكداً ضرورة المضي قدمًا في العديد من المسارات ، ومعالجة الأوضاع في الشمال الشرقي فيما يتعلق بالسيادة السورية ووحدة أراضيها .
كما أكد أن الأوضاع في إدلب تمثل تحديًا كبيرًا ، مشيرا إلى ضرورة وقف العنف والتصعيد المتزايد في إدلب منذ أن كثف النظام حملته العسكرية في إبريل الماضي، وكذلك معالجة الأوضاع في الجنوب الغربي .
وأوضح أن جميع شرائح المجتمع السوري ممثلة، وأن 30% من لجنة الدستور السوري من النساء ، وأنها تضم تمثيلًا كرديًا وأعضاء من المجتمع المدني، مطالباً بضرورة إطلاق سراح المزيد من المعتقلين كخطوة لبناء الثقة ووقف إطلاق النار في إدلب.
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19:07ت م
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