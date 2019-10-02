الدوادمي 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين بمكتبه بديوان المحافظة أمس، برنامج "حصين " التقني الذي تقيمه هيئة محافظة الدوادمي عبر تقنية " Q.R " بحضور فضيلة رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي ومساعده الشيخ مشحن العتيبي.وقدم رئيس الهيئة شرحاً للمحافظ عن برنامج "حصين" التقني الذي يعد أحد البرنامج التوعوية والتوجيهية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها، ويمكن الاطلاع على محتوى البرنامج التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.وبين الحربي أن هيئة محافظة الدوادمي ستقوم بتوزيع عدد من البنرات والاستكرات التي تحمل" الباركود " الخاص بالبرنامج في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة للاطلاع على البرنامج.ويأتي هذا المنشط بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.// انتهى //19:13ت م0238