طرابلس 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسالتقى وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وموظفي السفارة للاطلاع على الأوضاع في ليبيا واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة الإسهام بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع، بحسب السفارة الأميركية.وقالت السفارة الأميركية في ليبيا عبر بيان لها اليوم: إن وفد الكونجرس ضم النائب آلسي هاستينغز وعضوية السيناتور روجر ويكر والنائب إيمانويل كليفر والنائب جو ويلسون والنائب آندي هاريس.وأضاف البيان أن وفد الكونجرس بقيادة النائب آليسي هاستينغر أعربوا عن أسفهم لأن الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع لم تسمح لهم بزيارة ليبيا خلال رحلتهم.وعبر الوفد عن تقديره لجهود التواصل الافتراضي الذي تقوم به السفارة، وبرامج تبادل الطلاب والزيارات، وغيرها من الفرص التي تتوفر للولايات المتحدة للبقاء على تواصل مع الشعب الليبي إلى حين تتمكن السفارة من إعادة فتح مقرها في طرابلس.// انتهى //19:24ت م0240