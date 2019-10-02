الأحساء 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستطلق جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل" بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في الأحساء ومستشفى الموسى التخصصي، وجامعة الملك فيصل، ومركز الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العفالق للكشف المبكر عن الأورام بعد غدٍ، عدداً من الفعاليات للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار " لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن"، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وذلك في مجمع العثيم مول بالأحساء.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية تفاؤل الخيرية الدكتور فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان أن المعرض يأتي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي ببرامج وانشطة متنوعة و متعددة.ويتضمن المعرض الذي يستمر لمدة 8 أيام، ستة أركان إلكترونية تفاعلية هي ركن تفاؤل, وركن سرطان الثدي, و ركن الاستشارات, وركن مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر عن الأورام, وركن المسابقة والتقييم, وركن السرطان.ويهدف المعرض إلى أتاحة الفرصة لجميع الزوار بالتعرف على الجمعية وبرامجها والخدمات التي تقدمها، وكذلك على مرض السرطان وأنواعه وأسبابه وكيفية الوقاية منه، ثم التعمق في التعريف بسرطان الثدي واهمية الكشف المبكر وكيفية الكشف الذاتي واعراض هذا المرض وكيفية التعامل معه.ودعاء الجغيمان أفراد المجتمع للاستفادة من هذا المعرض وما يحتوي عليه من اركان توعوية وتثقيفية.من جهة ثانية تشارك الجمعية في المعرض التوعوي الذي تقيمه جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الطب في أقسام الطالبات خلال الفترة من 15 - 16 أكتوبر 2019م، حيث يحتوي على العديد من الأركان التوعوية.يذكر أن الجمعية تقوم خلال هذا الشهر بالعديد من البرامج المصاحبة لهذا المعرض التوعوي ومنها زيارة المرضى وتفقد أحوالهم.// انتهى //19:39ت م0242