جدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسعقد ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار " كيف نكون قدورة بلغة القرآن" حلقتي نقاش، بحضور أكثر من 200 مشارك من الجنسين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية والأهلية وطلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام بمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب مثقفين ومهتمين باللغة العربية، وذلك بفندق هيلتون بجدة .وأوضح المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الملتقى عقد حلقتي نقاش هدفت إلى وضع مبادرات تعزز شعار الملتقى لهذا العام، وتُنفّذ طيلة الموسم الثقافي، وقد شارك في الأولى مثقفون وأدباء وأكاديميون ومتخصّصون في اللغة العربية ، فيما خُصصت الثانية لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة وطلبة معاهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في المنطقة ، وأثمر عنها 180 مبادرة ستُفرز وتُقيّم ومن ثمّ البدء في تنفيذها .وبين الدوسري أن الملتقى في دورته الحالية يعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف التي تركز على جوانب أخلاقية قيمية واجتماعية أسرية ومهارية فنية وعلمية تقنية وثقافية إعلامية؛ وتهدف جميعها إلى تعزيز قيم استخدام اللغة العربية وروح الانتماء لها .وأضاف أن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الحالية ركّز على أهمية رفع وعي المجتمع تجاه أهمية اللغة العربية وقيمتها، وتقديم منظومة من المبادرات والتشريعات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة مع بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المختلفة العاملة في الشأن اللغوي، وتحفيز استخدام التقنية وتوظيف الابتكار من أجل اللغة العربية .وقد شهد حفل ملتقى مكة الثقافي توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة منطقة مكة المكرمة ومعهد الإدارة العامة بهدف تدريب منسوبي الأجهزة الحكومية بالمنطقة على الجوانب اللغوية فيما يخصّ المخاطبات والمراسلات الرسمية بين الجهات بما يعزّز قيمة اللغة العربية في هذا الجانب .// انتهى //19:40ت م0243