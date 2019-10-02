محايل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعه لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 180 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بسحر آل عاصم جنوب محايل.وأوضح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //19:41ت م0244