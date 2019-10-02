طرابلس 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأعربت رئيسة اتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون عن دعمها مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق ممثلا شرعيًا للبلاد.وأكدت رئيسة اتحاد البرلمان الدولي في رسالة بعثتها لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن الاتحاد يُتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وأن البرلمان سيتناول الأمر في الاجتماع القادم لجمعيته العامة في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا شهر أكتوبر الجاري، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات البلاد للخروج من الأزمة الحالية.وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري قد بعث في وقت سابق بمذكرة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون يشرح فيها الأوضاع على الأرض وخطورة قيام البعض بمحاولة تأسيس برلمان موازٍ ٍخارج مدينة طبرق على مسيرة الحوار السياسي ووحدة البلاد.// انتهى //19:55ت م0249