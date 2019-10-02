القطيف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسدشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم عبدالله العليط اليوم انطلاقة المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمدارس المحافظة بحضور مدير خدمات طب الأسنان بالتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور أحمد بن رشود الكلثم، وذلك في مقر مدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف.وأكد الكلثم أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة عن الأسنان وأهمية المحافظة عليها، وإكساب الطلاب مهارات الوقاية من أمراض الأسنان، مشدداً على أهمية إشراك الأسرة في غرس السلوكيات الصحية لدى النشء، وتستهدف طلاب المدارس الابتدائية والهيئة التعليمية في المدارس مع التركيز على المرشدين الصحيين وأولياء أمور الطلاب.وأشار الكلثم إلى أن المبادرة تأتي في عامها الثالث، بعد تدشينها في العاميْن السابقيْن بالخبر والدمام، واختتم موجهاً شكره لمنسوبي تعليم القطيف، ودعا بالتوفيق والنجاح للجميع.وأشار العليط إلى أن المبادرة رائدة في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي، وستسهم في زيادة الوعي بأهمية الأسنان ووقايتها وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال ،مثمناً الشراكة الفاعلة بين وزارتي التعليم والصحة.وصاحب تدشين المبادرة إلقاء محاضرات توعوية لجميع طلبة المرحلة الابتدائية، وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي لجميع طلبة الصفوف الأولية، وتدريبهم على استخدام فرشاة الأسنان بالمدرسة والمتابعة من قبل أولياء الأمور.وفي الختام كرّم مدير تعليم القطيف المشاركين وقدّم لهم دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //20:15ت م0254