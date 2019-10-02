عمّان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساختتمت أعمال المؤتمر الثامن للخُبراء العرب في الأسماء الجغرافية في العاصمة الأردنية عمان اليوم بمشاركة مندوبين وعُلماء وباحثين في مجال الأسماء الجغرافية يمثلون 12 دولة عربية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بتطبيق النظام العربي الموحد في رومنة الأسماء الجغرافية، وبتنظيم قاعدة بيانات للأسماء الجغرافية، وتوعية مختلف شرائح المجتمعات في الدول العربية بأهمية الأسماء الجغرافية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإنشاء هيئات ومؤسسات ولجان متخصصة في مجال الأسماء الجغرافية، وتوحيد العمل بها عربيًا وتوحيد المصطلحات الجغرافية.واتفق المشاركون على أهمية توثيق الأسماء الجغرافية العربية والمحافظة عليها كإرث ثقافي والتصدي لتهويدها، واستخدام النظام العربي الموحد لكتابة الأسماء العربية بالحروف الرومانية (الرومنة)، وتشكيل لجان متخصصة لهذه المجالات لتسهيل العمل بها.وأكدوا في توصياتهم أهمية هذا المؤتمر وضرورة استمرار انعقاده بشكل دوري، واقترحوا أن يكون موضوع المؤتمر القادم بعنوان " المؤتمر التاسع للأسماء الجغرافية " في سلطنة عُمان عام 2021م ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاده.وعلى هامش المؤتمر، اُنتخبت الهيئة الإدارية للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية ونواب رئيس الشعبة والمقرر والمحرر.// انتهى //20:56ت م0256