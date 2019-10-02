جيزان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسزار أعضاء لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان أمس دار المسنين بالمنطقة تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين،حيث شملت الزيارة أقسام الدار،مطلعين على الخدمات المقدمة للنزلاء وجهود منسوبي الدار كما تبادلوا الحديث مع نزلاء الدار عن أبرز الخدمات التي تسهم في توفير البيئة المناسبة لهم، مقدمين الورود والهدايا للنزلاء ، مشيدين بالدور الإنساني الذي يؤديه العاملون في الدار .وثمّن رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري والأعضاء الخدمات المقدمة من الدولة - أعزها الله - لهذه الفئة الغالية التي بذلت الكثير من وقتها وصحتها خدمة للوطن وأبنائه، تنفيذاً لتعاليم ديننا الحنيف بتوقير كبارالسن واحترامهم ومعاملتهم المعاملة التي تليق بهم،مؤكدين أن جهود القطاعات الحكومية والأهلية كافة بالمنطقة تتضافر لتقديم أوجه الدعم كافة لنزلاء الدار وتقديم الخدمات في مختلف المجالات لتوفير إقامة وحياة صحية مناسبة ومنحهم شعوراً بأهميتهم في المجتمع وتقدير الجميع لهم.من جهة أخرى زارت عضوات اللجنة‬ دار الرعاية الاجتماعية "القسم النسائي" وقدمن الهدايا والورود لمنسوبات الدار تقديراً لهن وعرفاناً بجهودهن واستمعن لحديث مسنوبات الدار عن احتياجاتهن وما يمكن تقديمه لهن من خدمات في مختلف المجالات.// انتهى //21:05ت م0261