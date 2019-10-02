حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستشارك الهيئة العامة للزكاة والدخل في "ملتقى بيبان" بمنطقة حائل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز الروشن للمعارض خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2019م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد .وتأتي مشاركة الهيئة في "بيبان حائل" ضمن جهودها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توعيتهم بأعمال الزكاة والضرائب، والإجابة على استفساراتهم، وإرشادهم لاتباع الطرق السليمة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع الهيئة، كما تعرض الهيئة في جناحها المشارك إحدى مبادراتها في توعية الزوار من خلال مشروع الرحلات التعليمية الذي يقدم معلومات وافرة عن الزكاة والضرائب، بالإضافة إلى ورشة عمل تقدمها الهيئة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين للدخول في هذا القطاع حول ضريبة القيمة المضافة.يذكر أن ملتقى "بيبان" يُعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.// انتهى //21:06ت م0262