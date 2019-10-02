القاهرة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على منافسه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المصري إلى 4 نقاط في صدارة الدوري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز العاشر.// انتهى //21:27ت م0264