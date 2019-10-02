ثقافي / "التوحيد ..مسيرة وطن".. أمسية ثقافية بديوانية المناخة الثقافي
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
أملج 03 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
أقام صالون ديوانية المناخة الثقافي في مقرّه بمحافظة أملج أمس أمسية ثقافية بعنوان "التوحيد ..مسيرة وطن" ، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ونخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين .
وتحدّث المشاركون في الأمسية التي أدارها خالد علي الشريف عن الجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس هذا الكيان وباني أركانه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - في توحيد المملكة، كما تطرقوا لمراحل التطور التي عاشتها مملكتنا الحبيبة في شتى المجالات ، عادين اليوم الوطني فرصة لاستذكار تاريخ ومراحل التأسيس وتعريف الأجيال الناشئة بها .
// انتهى //
21:29ت م
0265