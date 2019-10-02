أملج 03 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأقام صالون ديوانية المناخة الثقافي في مقرّه بمحافظة أملج أمس أمسية ثقافية بعنوان "التوحيد ..مسيرة وطن" ، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ونخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين .وتحدّث المشاركون في الأمسية التي أدارها خالد علي الشريف عن الجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس هذا الكيان وباني أركانه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - في توحيد المملكة، كما تطرقوا لمراحل التطور التي عاشتها مملكتنا الحبيبة في شتى المجالات ، عادين اليوم الوطني فرصة لاستذكار تاريخ ومراحل التأسيس وتعريف الأجيال الناشئة بها .// انتهى //21:29ت م0265