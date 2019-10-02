السيح 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم مدير العيادات الشاملة لقوى الأمن بالمحافظة العقيد الصيدلي محمد بن صالح الشمرانيومدير العيادات السابق العقيد سعيد بن عبدالله بن حمران الذي تم تكليفه مديراً للعيادات الشاملة لقوى الأمن بمنطقة الحدود الشمالية.ورحب محافظ الخرج في مستهل اللقاء بمديري العيادات الشاملة لقوى الأمن بالخرج والحدود الشمالية، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما ، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها العقيد بن حمران طيلة فترة عمله في العيادات الشاملة لقوى الأمن بالخرج.من جانبه عبر العقيد الشمراني عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي ستكون عوناً بعد الله في أداء عمله.// انتهى //21:30ت م0266