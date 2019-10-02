القاهرة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالي.وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم بالإسكندرية بين المنتخبات الثمانية المشاركة بالبطولة عن وقوع منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا في المجموعة الثانية للبطولة القارية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.ومن المقرر أن تقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".// انتهى //21:34ت م0268