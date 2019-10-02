المدينة المنورة ٠٣ صفر 1441 هـ الموافق ٢ أكتوبر 2019 م واساستأنفت ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل) التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عقد جلساتها لليوم الثاني، حيث ترأٍس الجلسة الخامسة معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.واستهلت الجلسة أستاذة المناهج وطرق التدريس وكيلة كلية التربية بجامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية الدكتورة فتحية أحمد محمد بطيخ، بالحديث عن فاعلية تعليم القراءة عن طريق برنامج الكلام الملقن بتقنية رموز الاستجابة السريعة لتيسير تعليم القرآن الكريم للتلاميذ المعاقين سمعياً، ويهدف البحث إلى توظيف التقنيات المساندة ذات البرامج الذكية في تعليم وتعلم الصم وضعاف السمع .وقدمت الأستاذة المساعدة بجامعة المدينة العالمية بماليزيا والمحاضرة بمعهد إتقان لعلوم القرآن الدكتورة ندى عبدالله الظاهر ورقة عمل بعنوان الصيغ الصرفية والنحوية وأثرها في الفهم اللغوي للقرآن الكريم عند الصم، مبينة أن الأصم يستطيع تعلم اللغة نطقاً وكتابةً عن طريق تعلم أصوات اللغة وبناها وتراكيبها، وذلك للوصول إلى فهمها.واختتمت الجلسة المسائية لليوم الثاني بحديث الباحث أستاذ علم النفس وعلوم التربية والأرطوفنيا بجمهورية الجزائر الدكتور السعيد عواشرية عن تعليم القرآن الكريم لذوي صعوبات باستخدام الخرائط الذهنية وأثره في مستوى فهمهم .// انتهى //22:59ت م0277