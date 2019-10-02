ظهران الجنوب 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمحافظة حسن صالح القاضي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبين.وفي بداية اللقاء هنأ القرقاح رئيس وأعضاء الجمعية بانتخابهم للدورة القادمة، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق رؤية الجمعية وأداء رسالتها وتحقيق أهدافها، حاثًا الجميع على بذل المستطاع في سبيل خدمة المحتاجين والمجتمع، ومواصلة التميز في خدمة المستفيدين في ظل دعم الحكومة الرشيدة غير المحدود للجمعيات الخيرية.// انتهى //23:01ت م0278