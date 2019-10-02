الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساطلع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب التقرير المالي للرابطة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم في الرياض برئاسة رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر ، وحضور المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي و ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، إضافة إلى ممثلي 15 نادياً، باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.وقدم مسلي آل معمر تقريراً لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي، والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.كما اعتمد المجلس جدول الأعمال المقرر له في بداية انعقاده، إلى جانب مصادقة الأعضاء على محضر الاحتماع السابق للمجلس الذي انعقد في الـ 17 من أغسطس الماضي بمحافظة جدة، في حين أقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رئيس نادي الشباب خالد البلطان ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل ورئيس نادي الاتفاق خالد الدبل إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.// انتهى //23:42ت م0283