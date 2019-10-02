الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسينطلق غداً الموسم الرياضي الجديد للاتحاد السعودي للجمباز 2019-2020م، بإقامة بطولة أندية المملكة التأهيلية لمرحلة البراعم في الرياض.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش أن جميع الترتيبات استكملت لانطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي سيشهد إقامة العديد من البطولات المحلية لمختلف الدرجات والمراحل والفئات السنية بمختلف مناطق المملكة.وقال: "نظم الاتحاد ورش عمل لصقل الحكام ضمن خطط تطوير الحكام قبل انطلاق الموسم الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات لفئتي البراعم والناشيئن استعداداً لانطلاقة الموسم"، داعياً الجماهير والمهتمين برياضة الجمباز على وجه الخصوص لحضور تدشين الموسم الجديد.// انتهى //23:42ت م0285