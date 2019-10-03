القاهرة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط، ليعتلي صدارة جدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.// انتهى //00:02ت م0286