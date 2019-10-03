المدينة المنورة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسكرّمت القنصلية البريطانية بجدة اليوم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في خدمة الحجاج البريطانيين لموسم حج عام ١٤٤٠هـ، بحضور القنصل العام البريطاني بجدة سيف أشر، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة وذلك بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال بالمدينة المنورة.وشهد الحفل تكريم فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومستشفى الملك فهد والخطوط السعودية وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة.من جانبه قدم القنصل العام البريطاني بجدة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على العناية والاهتمام بجميع الحجاج لتأدية حجهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوهاً بالخدمات المقدمة من جميع العاملين في الحج التي قدموها للحجاج البريطانيين خاصة, ولحجاج بيت الله الحرام عامة، ما أدى إلى نجاح موسم حج عام ١٤٤٠هـ.وقال القنصل العام البريطاني: إن المملكة العربية السعودية تستضيف سنوياً أكثر من 25 ألف مسلم بريطاني لآداء الحج وأكثر من 100 ألف معتمر ، مشيداً بالتطور الملحوظ في المشاريع والخدمات التي ستسهم من استيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين ، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستواصل دعم وتطوير الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.// انتهى //00:11ت م0287