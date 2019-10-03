حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن المنطقة تشهد باكورة المشاريع الإنتاجية المتنوعة لشباب وفتيات المنطقة التي تترجم أهداف رؤية المملكة 2030 ، منوهاً بالأفكار والمبادرات والنجاحات التي حققها شباب وفتيات حائل ، متطلعاً للمزيد من الأفكار الإبداعية والتطويرية خلال العام القادم .جاء ذلك في تصريح لسموه عقب رعايته مساء اليوم ملتقى بيبان في نسخته السابعة، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.وأطلق سموه خلال الحفل اسم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على أحد شوارع وطرق حائل تقديراً لإسهامات معاليه في تنمية وتطوير المنطقة خلال عشرين عاماً ، كما شكر سموه محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد وكافة القائمين على الملتقى والمعرض .وتضمن الحفل كلمة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ، الذي رحب خلالها بسمو أمير حائل وسمو نائبه والحضور، مشيراً إلى أن منشآت عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المبادرات والبرامج لتطوير القطاع، حيث أطلقت برنامج "استرداد" لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استرداد الرسوم الحكومية لتقليل الأعباء المالية عليها ورفع معدل بقائها في السوق، حيث بلغت حجم المبالغ المستردة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 430 مليون ريال حتى الآن، منها 113 شركة مستفيدة في منطقة حائل، وبمبالغ مستردة بلغت نحو 10 ملايين ريال.وقال الرشيد : " أطلقت منشآت مبادرة الإقراض غير المباشر، سعياً منها لتوفير حلول مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات الإقراض غير البنكية، فيما بلغت حجم المبالغ المقدمة للشركات من خلال المبادرة أكثر من مليار ريال منذ إطلاقها، إضافة إلى إصدار كفالات بمبلغ يصل إلى أكثر من 589 مليون ريال لمنتج رأس المال العامل في برنامج كفالة خلال العام الحالي، والذي يهدف إلى تقديم كفالات مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام البنوك وشركات التمويل ليتسنى لهم الحصول على التمويل اللازم ".// يتبع //00:12ت م0288

وأكد محافظ منشآت أن منطقة حائل تعد من أهم المناطق التنموية في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 13,842 منشأة بنسبة 99.89% من إجمالي المنشآت، لذلك عملت منشآت على عدة برامج لخدمة المنطقة، منها إطلاق برنامج تسريع منظومة ريادة الأعمال، مبينا أنه من المقرر أن تطبق منشآت البرامج المتكاملة لبناء القدرات في منطقة حائل في الربع الأول من العام القادم.وأوضح الرشيد أن ملتقى بيبان الذي تنظمه "منشآت" يتميز بتفرده بجمع كافة المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، كما أنه وبالإضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.وأوضح أن ملتقى بيبان يعد طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر من خلال احتضانه لنموذج منظومة ريادة أعمال متكاملة، انعكست على مكونات بيبان لتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل .وأشار إلى انطلاقة ملتقى بيبان كانت في منطقة الرياض نهاية عام 2017، لينتقل بعدها إلى منطقة القصيم ثم منطقة عسير مرورا بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، إضافة للمنطقة الشرقية، وحقق في محطاته السابقة عدد حضور وصل إلى أكثر من 301 ألف شاب وشابة، فيما شهد انعقاد أكثر من 1306 ورش عمل، وحوالي 3057 جلسة إرشادية، ومشاركة أكثر من 370 جهة راعية ومقدمي خدمات".عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن باب منشآت وقصص نجاح ولقاء مباشر مع رواد ورائدات الأعمال ، كما تم إبرام اتفاقية بين منشآت وغرفة حائل لفتح أفاق النجاح لخمسين من رواد الأعمال .وفي ختام الحفل كرم أمير حائل شركاء النجاح في ملتقى بيبان، كما تسلم سموه وسمو نائبه درعين تذكاريين بهذه المناسبة .تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بيبان حائل الذي تقام فعالياته في مركز الروشن للمعارض، سيقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدى أربعة أيام من 4 وحتى 11 مساءً.// انتهى //00:12ت م0289