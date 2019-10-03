عمّان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسافتتحت في مدينة أربد الأردنية اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التاريخ والحضارة الإسلامية بعنوان "الحياة العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين 1-14 هـ/ 7-20م" ، بمشاركة باحثين وعلماء من المملكة العربية السعودية، لبنان، العراق، عُمان، الجزائر، الكويت، تونس، فلسطين، مصر، فرنسا والأردن.وألقى معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلمة المشاركين في المؤتمر، شكر فيها جامعة اليرموك الأردنية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعنى بالالتفات إلى تاريخ العرب والمسلمين بعد فترة من الانقطاع والاستهانة بالتاريخ والحضارة الإسلامية، والتي وسمت كتبها بأنها من الكتب الصفراء، مشيدًا بجهود قسم التاريخ في الجامعة وحرصه على تنوع الموضوعات والمحاور التي تناقشها الجلسات العلمية لهذا المؤتمر، ومناقشتها من قبل علماء ومختصين وباحثين من مختلف الدول العربية.ويتضمن برنامج المؤتمر عقد 18 جلسة علمية، يسعى خلالها المشاركون لاستكشاف التاريخ والإطلال على الحياة العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي منذ القرن الهجري الأول إلى القرن الرابع عشر، وما قدمته الثقافة الإسلامية للإنسانية طيلة قرون من العطاء العلمي في مختلف الميادين العلمية والعملية والنظرية.// انتهى //00:58ت م0294